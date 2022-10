Divertida comedia sobre la mujer y sus luchas.

El grupo de teatro «Cero Drama» pondrá en escena el próximo viernes, en el Teatro Macció, a partir de las 20:30 hs, la comedia «Las pibas del Olimpo».

Basada en la obra de Aristófanes «Asamblea de mujeres», escrita en el año 392 antes de Cristo, ofrece una propuesta actualizada sobre el rol de la mujer en la sociedad y sus luchas por avanzar hacia la igualdad de género.

En conferencia de prensa su director, Leonardo Preziosi, remarcó que ello se hace en forma de «comedia, para que la gente venga a divertirse y reírse con nosotros».

«Tiene pasajes de mucha actualidad y un juego teatral muy interesante porque estas ‘pibas’ no están en el Partenón si no que practican un deporte, y en un tono irónico que manean los personajes, se dicen cosas muy profundas e interesantes, cuestiones de la actualidad, pero a través de la risa», reiteró.

Juanita Rodríguez, una de las protagonistas, dijo que el mensaje que se quiere dejar es que «mientras permanezcamos unidas todo va a ser posible, No tenemos que dudar sino confiar en nuestro poder, no acallar su no actuar».

«La igualdad de género es un derecho fundamental, pero imprescindible para a construcción de un mundo pacífico», subrayó. Las entradas a un único valor de 300 pesos uruguayos, pueden adquirirse a través de Tickantel, Abitab y Redpagos.

