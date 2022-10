“Despre” tiene un estilo muy similar al del cumbiero. Quiso entrar a un boliche con un arma de fuego.

Javier Desprebíteris, conocido en el ambiente argentino de la cumbia como Despre, fue arrestado horas atrás cuando quiso entrar en un boliche con un arma de fuego. En los últimos días había sido noticia luego de que se confirmara su romance con Tamara Báez, la ex de L-Gante.

“Le secuestraron una pistola 9 semiautomática. El arma que portaba no tenía papeles ni pedido de secuestro”, informó el periodista Mauro Szeta a través de sus redes sociales. Al momento de la detención, Báez estaba con él, según detalla el portal Infobae.

Javier Gustavo Desprebiteris, más conocido Despre y famoso en las últimas semanas por su flamante relación con Tamara Báez, la ex de L-Gante, fue detenido en la madrugada de este martes tras intentar ingresar a un boliche del partido Tigre con un arma de fuego. pic.twitter.com/2N5nZNdK3C — Charlie Gonza (@CharlieGonza07) October 25, 2022

El joven cantante de Lomas de Zamora había ocupado espacios en la prensa luego de que la ex de L-Gante y madre de su hija Jamaica, confirmara que estaban juntos.

Curiosamente, Despre es un admirador confeso de L-Gante y, de hecho, ambos artistas entraron en contacto cuando se supo el romance.

“Yo hablé con el loquito, todo, y le deseo lo mejor. Le dije ‘mi palabra la tenés y la tuviste’. Flow antiembrollos [sic]. Olvidate”, dijo en su momento L-Gante.

Despre se inició de niño en el freestyle y hoy es uno de los nuevos referentes del rkt. “Tumbando la brea rkt”, “Anti Sapo rkt” y “Malla y calor” son algunas de las canciones que editó este año.

Puede ir a prisión

El artista, de 19 años, podría haberse metido en serios problemas.

“Dentro del boliche empezó a hacer alarde de que estaba armado, no tiene portación, el arma no tiene pedido de secuestro, es un arma legal pero él no tiene documentación”, contó el periodista Joaquín Pollo Álvarez en el programa de TV Nosotros a la mañana.

Cada fisura se agarra tamara baez JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/P1qJ74UFQu — braianpardo (@BraianPardo20) October 25, 2022

“No es un delito excarcelable, puede quedar preso de tres a seis años por tenencia ilegal de arma de fuego, de guerra”, explicaron en el programa, según recoge Ciudad Magazine.

La diferencia entre ir preso o quedar libre estribaría en su legajo. Si no tiene antecedentes, “probablemente quede en libertad de acá a un par de días”, consideraron.

