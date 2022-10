En el promedio de enero-setiembre de este año el valor medio por litro enviado a la industria se ubica en US$ 0,42 versus los US$ 0,35 de igual lapso de 2021.

Los ingresos brutos de los tamberos en dólares corrientes por su remisión de leche a las distintas plantas industriales en el período enero-setiembre totalizaron US$ 622 millones y crecieron US$ 93 millones (+18%) respecto al acumulado en igual período del año pasado. Además, se trató del mejor desempeño en cuanto a volumen bruto de facturación desde 2014, informó Tardaguila, portal especializado en agro.

El repunte de los ingresos de la fase primaria tuvo su explicación en el mayor precio por litro de leche remitido a planta. En el trimestre julio-setiembre los productores accedieron a un precio medio de US$ 0,42 por litro, siete centavos por arriba de los US$ 0,37 que percibieron en igual período del año pasado. Eso implicó que la facturación bruta del tercer trimestre fuera de US$ 243 millones (+12%) versus los US$ 217 millones del período julio-setiembre de 2021.

Por otro lado, proyectando lo ocurrido en Conaprole con la remisión de setiembre (donde prácticamente se mantuvo estable en la comparación interanual), en los primeros nueve meses de 2022 la remisión a las distintas plantas industriales cayó 2% con un volumen remitido de unos 1.491 millones de litros. / Fuente: tardaguila.uy – Por Andrés Oyhenard