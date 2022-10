Así se desprende de los chats del ex jefe de la custodia presidencial. “¡Movete porque esto se va al carajo!”, le escribió el escribano a Astesiano.

Una serie de chats entre el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y el escribano implicado en la maniobra de los pasaportes, Álvaro Fernández, revelan presiones, discusiones y amenazas. También sugieren que podrían haber usado autos oficiales en alguna maniobra.

“Cumpleaños”: de esa manera se referían a los pasaportes y ciudadanías en las conversaciones que mantenían por chat a través de la aplicación de mensajería Telegram, y que figuran en el expediente judicial al que accedió el diario El País, que publicó este viernes parte de las conversaciones entre Astesiano y el escribano. Ambos hombres ya fueron imputados por en el marco de la investigación liderada por la fiscal Gabriela Fossati.

“¡Movete porque esto se va al carajo!”, le escribió el escribano a Alejandro Astesiano. “¡Dame algo concreto y dámelo ya! (…) Necesito que hoy se festeje el ‘cumpleaños’”, le insistió.

Astesiano respondió: “Va a salir. Dejemos que trabajen, ya pidieron 55 más”.

“Yo los dejo trabajar”, contestó el escribano. “Me dijiste el nueve y aquí está (el cliente) desde el ocho y no hay nada concreto. Si no podés festejar un ‘cumpleaños’, cómo querés festejar cien ‘cumpleaños’ (…) Si hay que comprar otra ‘torta’, decime. (…) Si no hay concreción, a las 15:00 horas los ‘cumpleañeros’ van a visitarte”.

Astesiano respondió: “A mí que me venga a visitar el que quiera visitarme, no tengo problema ninguno. A ponchazos no me lleva nadie”.

Los chats entre el escribano y el ex custodio presidencial también sugieren que podrían haberse usado autos oficiales en alguna maniobra.

Dice Astesiano en un mensaje: “Veo con el presidente la agenda que tenemos y ya arreglamos todo, ¿ta? Es más, yo ahora apuro eso (en referencia al trámite), (…) así ya está todo pronto. Y si querés nosotros mismos los vamos a esperar al aeropuerto. Mando un auto de nosotros”. / Fuente: Telemundo