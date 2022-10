El Frente Amplio (FA) rechazó este lunes a través de un comunicado el proyecto de ley de la reforma de la seguridad social que fue enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

En el comunicado difundido por la oposición se expresó que “la propuesta se trata de una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre la espalda de los trabajadores, y reduce el margen de libertad de las personas para decidir de acuerdo con sus necesidades y urgencias”, informó Montevideo Portal.

“No contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema. No toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación. Con esta reforma la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos. El aumento de la edad jubilatoria y las modificaciones en la tasa de remplazo son las únicas variables de ajuste frente al déficit del sistema previsional. No compartimos esa filosofía y por eso rechazamos el proyecto”, afirmó el FA en el documento.

La oposición sostuvo que el proyecto de ley “es el resultado de acuerdos cupulares entre los partidos de la coalición, que se construyeron de espaldas a la sociedad”, además de que se “incumple la promesa electoral de no modificar las normas jubilatorias a los actuales trabajadores”.

“La esperanza de vida no es la misma entre los pobres que entre los ricos. Si el propio trabajo humano junto con avances científicos y tecnológicos producidos por la humanidad nos permite vivir más años, debe ser un motivo de avances y no de retrocesos. La brecha de género existente en el modelo de jubilaciones y pensiones se basa en las desiguales en materia de cuidados. Desde el Frente Amplio y con la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados apostamos a la corresponsabilidad entre el Estado y las familias en esta materia. No integrar la discusión de los cuidados en este debate es sostener las brechas de género en cuanto al acceso igualitario al sistema de protección integral”, agrega el comunicado.

En esta línea, el FA indicó que la propuesta del Gobierno “se reduce a un ajuste fiscal, sin abordar el necesario intercambio sobre una transformación integral de la matriz de protección social que permita enfrentar los desafíos en un mundo cambiante”.

PUBLICIDAD

“Debe integrar los problemas de una infancia empobrecida, los cambios en el mundo del trabajo, las transformaciones sociales que se desarrollan de forma acelerada, las desigualdades de género, las nuevas formas de familia, la política de cuidados, el surgimiento de nuevas modalidades de empleos precarios, realidades a la cuales el gobierno da la espalda. Es una reforma que arrastra para el futuro formatos del pasado. La propuesta de reforma restringe libertades y profundiza las incertidumbres. Obliga a afiliarse al régimen de AFAPs a franjas asalariadas que hoy lo deciden de forma voluntaria y transfiere facultades excesivas al Poder Ejecutivo en un sistema que resta garantías. Se plantea una transición larga, pero muchos de los impactos de la reforma previsional empezarán al otro día de promulgarse e impactarán de inmediato en los derechos de las personas”, afirma el documento.

PUBLICIDAD

Finalmente, el FA recordó que algunas de las reformas realizadas durante sus 15 años al frente del gobierno como el régimen de asignaciones familiares, la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, cambios en la Caja Bancaria, la ley flexibilización a las condiciones de acceso a las pasividades, la del sistema integrado de salud, entre otras.

En conferencia de prensa, el presidente del FA, Fernando Pereira, manifestó en esa línea que “el Gobierno miente cuando plantea que el FA no reformó la seguridad social”.

“La opinión del FA demoró en llegar porque el proyecto definitivo del Gobierno demoró en llegar. Una reforma de seguridad social sin conversar con los trabajadores uruguayos, con los jubilados y con los empresarios nos parece que le falta una pata esencial. El diálogo social para transformar una política que luego va a incidir en las futuras generaciones. Ellos se están creyendo que se puede transformar la seguridad social entre cuatro paredes. Nosotros creemos que eso es contraproducente para la fortaleza del modelo democrático uruguayo”, dijo Pereira. / Fuente: Montevideo Portal