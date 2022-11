Ensaladas distintas, variadas y hermosas por sus ingredientes, colores y sabores.

Sobre la ensalada de fideos

Cómo cocinar la pasta perfecta en 5 pasos

Primero y antes que nada, es necesario aclarar como cocinar fideos. Estos pasos para cocinar pasta deberían quedarles grabados porque son la esencia de todas estas ensaladas, y aunque todos sabemos que la muchas veces que hacemos ensalada de pasta utilizamos fideos que nos sobraron de otra cocción, quedará muchísimo mejor si nos aseguramos de que la misma esté al dente. Aquí te dejo 5 consejos para lograr la cocción perfecta:

1 – El Agua YA tendría que estar hirviendo

Tomen nota: el agua para cocinar los fideos ya tiene que estar muy caliente, sin excepciones. Entonces, antes de entrar a la cocina ya pusieron el agua a calentar, no lo olviden. Y la sal se pone una vez que el agua ya hirvió.

¿Qué hago si los fideos se están pegando? Nada, dejalos que se maten! Un chiste chicos! un chiste para dar paso al punto número dos.

2 – Darles el espacio necesario a los fideos

Los fideos son esa pareja tóxica que te pedía que le des espacio por miedo al amor, la única diferencia es que esta pasta solo tiene amor para dar. Entonces le demos el espacio que se merece, para eso medimos el agua y controlamos que los fideos esté muy cómoda en la olla.

Cada 100 grs de pasta – 1 litro de agua.

Por cada litro de agua – 10 o 12 grs de sal.

Anotalo. Es importante.

3 – Ponele onda a los fideos

¿Qué fideos elegir para preparar una ensalada? Gran cuestión, y ya sabemos como es el mercado, hay fideos para cada tipo de persona. Lo que pretenden es marearnos, no sabemos si mostachol, codito, moñito o rigatti, express o simple, de vegetales, trisabor o ir por el que tenemos en el fondo de la alacena desde hace dos meses. Bueno, muchas opciones pero no podemos dejarnos llevar por cualquiera, ya hablamos del amor que le íbamos a poner a esta receta.

Por esa razón, en este blog siempre optamos por elegir los fideos que en su paquete diga “100% trigo candeal”, esta es de lo mejor que se puede conseguir, si de fideos industriales hablamos. Es mucho más saludable, hermosa y además no se pega. El trigo candeal es un tipo de grano duro que tiene una maravillosa particularidad y es que no suelta todo el almidón como otros fideos.

Para una ensalada de fideos nos gusta usar el fideo tirabuzón, por su particular forma que ayuda a que los vegetales queden enredados en sus espirales.

4 – El aceite no es necesario

No le hagan caso a ese mito antiguo que decía que el aceite en la cocción de los fideos era super necesario “para que no se pegue” . No mami, eso no existe, es un mito, no es verdad. No hace falta ponerle aceite a los fideos.

Algunas personas dicen que el aceite se le pone al agua de cocción para que no se haga esa espuma cuando hierve y no se “desborde”. Bueno pero ¿a qué costo? a chequear igual.

5 – El tiempo de cocción es fundamental

Seguimos el tiempo mínimo sugerido en el paquete. ¿Por qué mínimo? Porque para hacer ensaladas necesitamos que esté al dente. Con 6 minutos tendría que ser suficiente. Y recuerden que los fideos se siguen cociendo una vez apagado el fuego. Queremos obtener una pasta al dente, que conserve su forma y que tenga una consistencia ideal para nuestra ensalada.

La mejor manera de saber si los fideos ya están cocidos es probándolos. Que muchas veces puede variar el tiempo de cocción por el tipo de pasta y no hay forma de saberlo.

Como hacer ensalada de fideos

Presten atención que siempre vamos a seguir un mismo esquema: 50% verduras o frutas frescas – 25% de proteínas – 25% de hidratos de carbono (fideos). Toda ensalada necesita un poco de onda como aceite de oliva, sal, orégano, bla. esto lo dejamos a libre elección. Hacer este tipo de ensaladas es muy fácil, todo queda bien creanme: hasta la ensalada de fideos con mayonesa y unos tomates es un espectáculo, pero aquí me voy a poner un poco más creativa y les voy a dejar dos opciones de ensaladas frías de fideos que les van a encantar:

Receta 1: Ensalada de fideos moñitos

Colocar los fideos moñitos cocida en la base de una ensaladera. Los ocuparán un 25% del total de la ensalada. Por arriba un chorrito de aceite de oliva. Luego picar verduras frescas como zanahorias / tomate / cebolla morada y colocarlas arriba. Estas deberán ocupar un 35% del plato. En un costado sumar el verde de preferencia como lechuga o repollo ocupando el otro 15%. En este momento agregar una pizca de sal. Mezclar. Por último, el otro 25% restante será ocupado por una legumbre como proteína, en este caso lentejas.

Receta 2: Ensalada de mostacholes

Colocar verduras verdes como rúcula o lechuga a libre elección en la base de una ensaladera. Por arriba picar tomates cherry y condimentar con una pizca de sal En el medio sumar cubos de queso junto con semillas de girasol u otro cereal. Y en un costado la misma cantidad de pasta cocida. Sumar un chorrito de aceite de oliva y mezclar. Por último, en una sartén colocar un poco de aceite de oliva y dorar pequeños cubos de pan. Cuando estén crocantes sumarlos a la ensalada. Picar aceitunas y decorar el plato con estas.

