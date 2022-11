El proyecto de ley se aprobó por unanimidad en Diputados y ahora pasa al Senado. Abarca a la embarazada y a su pareja.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que otorga el derecho a ausentarse del trabajo para asistir a los controles de embarazo.

La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Colorado Sebastián Sanguinetti, y ahora pasa ser analizada por el Senado.

“No todos los empleadores dan ese permiso y se dan un sin fin de situaciones que afectan a la trabajadora, como es el descuento de horas, la negativa a salir. Entonces esas trabajadores tienen que aplazar esos controles, con toda la gravedad que eso conlleva, o si no agendarse con especialistas que no son de su confianza, que no son con quienes se atendieron”, dijo el diputado Sanguinetti.

“La ley establece que el empleador no le puede negar este permiso (de salir a los controles de embarazo). Son cuatro horas al mes que la trabajadora puede salir a cumplir con esos controles. Y hacemos extensivo también este derecho a sus parejas para que las puedan acompañar”, agregó el legislador colorado.

Los trabajadores que hagan uso de estas salidas autorizadas deberán presentar a su regreso un documento justificativo con firma y sello del prestador de salud que realizó los exámenes. / Fuente: Subrayado

