El Frigorífico La Trinidad, Oferán SA, recibió este martes 1° la habilitación del mercado chino para exportar carne vacuna y ovina con y sin hueso. La planta esperaba hace mucho tiempo por la habilitación de China.

Ubicado en Flores, Oferán tiene previsto ahora iniciar el proceso de acuerdo con proveedores de ganado para cumplir con los requisitos que exige el principal mercado para la carne bovina uruguaya.

En lo que va del año Oferán exportó productos por US$ 3,15 millones. Brasil es el principal destino para la carne ovina con ventas por US$ 1,75 millones, en tanto que Trinidad y Tobago domina en las ventas de carne vacuna por US$ 594 mil. La planta también procesa carne de liebre, con exportaciones en lo que va del año por US$ 402 mil que se embarcan a Bélgica. / Fuente: Tardaguila