El hecho ocurrió en Buenos Aires, Argentina, su dueña indicó a medios locales que no se trata de la primera vez que el felino comete un delito.

Arturo, un pequeño gato negro oriundo de Buenos Aires, Argentina, se hizo viral en las redes sociales tras ingresar a la casa de su vecino y robarle 20.000 pesos.

Su dueña, Antonela, compartió que su mascota había sido responsable del delito en su cuenta de Twitter y el mensaje del vecino, que le contó que había visto al gato huyendo de su casa con el dinero, y el posteo no tardó en hacerse viral.

Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar Plata todo el tiempo a mi vecino 🫣 pic.twitter.com/FguSXXJw2i — I want to believe 🛸 (@antonelarepetto) October 25, 2022

En entrevista con el medio del vecino país Perfil, Antonela contó que no es la primera vez que su mascota hace algo así, sino que es algo que “viene pasando hace bastante tiempo” y recordó que se enteraron de que Arturo era ladrón porque una vez su vecino le dijo que “se sentía medio gagá porque había guardado plata y no la encontraba o no se acordaba de haberla gastado”, a lo que ella respondió que su gato había vuelto a la casa “con un fajo de plata en la boca, con la gomita colgando de un colmillo”.

“Pasaron los días y una vez cada tanto aparecía Arturo en mi casa con un fajo de plata, y yo sabía que si venía el fajo era robado porque tenía una gomita, y yo ya sé que en casa no tengo que ponerle gomitas elásticas porque ellos se desesperan (Arturo y su compañero ‘el Duce’)”, agregó.

En ese sentido, aseguró que su objetivo no es el dinero, sino su obsesión por las gomitas elásticas las que lo llevan a robar.

PUBLICIDAD

Felizmente el crimen se resolvió amigablemente entre los vecinos, el dinero fue devuelto y el malhechor se convirtió en un fenómeno en las redes sociales del vecino país.

PUBLICIDAD

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Telenoche