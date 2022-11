Serán unos 50 funcionarios.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que este martes visitó San José, confirmó el ingreso de nuevo personal a la Jefatura de Policía josefina a partir del 1° de enero.

Heber, que en oportunidad de asumir el nuevo Comando, a inicios de setiembre, había adelantado que la cartera dispondría de mas funcionarios para la Policía local, ratificó que el primer día del año que viene entrarán unos 50 nuevos efectivos.

«Estamos premiando de esta forma a la Jefatura de San José, que con esto podrá empezar a recuperar al menos parte de lo que ha perdido en materia de recursos humanos en los últimos años, no sabemos muy bien porqué», comentó el secretario de Estado, que en la pasada jornada estuvo presente en la cárcel de Juan Soler.

La Policía de San José cuenta, grosso modo, con unos 500 funcionarios, y desde hace largos años las sucesivas autoridades han remarcado que es una cantidad insuficiente para poder llevar a cabo las tareas que implica dar seguridad a la población del departamento.

