Así lo considera el presidente de la Banca de Quinielas, Roberto Palermo, quien dijo que la libertad responsable en el juego «es una falacia a veces funciona y en otras no».

El presidente de la Banca de Quinielas, Roberto Palermo, fue entrevistado en 970 Noticias de Radio Universal, sobre el proyecto de ley de juego online que permite las apuestas por internet. El proyecto tiene sanción en el Senado, pero es discutido en la Cámara de Diputados. Palermo expresó sus argumentos en rechazo al proyecto y citó el modelo inglés de juego para exponer sus argumentos en contra.

«Nosotros entendemos que el enfoque ideológico que tiene esta ley no es bueno. No hay un enfoque desde el punto de vista de la salud, en el sentido que habilita a la competencia de empresas que tendrán plataformas para explotar los jugos online de casinos. Europa aplicó este enfoque impulsado por los ingleses por medio de una ley en 2005 que hizo aplicar el liberalismo, pero esto no es aplicable al juego. En el enfoque liberal de los ingleses, se apela a la libertad responsable para el caso del juego. Pero eso es una falacia, porque en algunos casos funciona y en otros no. Muchas veces la gente no se da cuenta que contrajo esa adicción y no reclama ayuda», manifestó Palermo.

El presidente de la banca hizo énfasis en que se trata de un servicio que tiene particularidades especiales y características singulares. Dijo que se trata de algo que puede generar daño en la sociedad, porque cuando se tiene un servicio o producto en la economía que genera daño no puede haber libertad de mercado. El presidente de la banca acotó que el Estado tiene que estar regulando siempre, porque de esa manera se contempla la dimensión social, y así se tiene en cuenta el daño que se puede ejercer sobre la sociedad. Dijo que no se debe tener un enfoque economicista como lo tiene el proyecto uruguayo y el modelo inglés.

«Se debe tener un tercer enfoque que es el más importante de todos y es el de la salud. No se trata de recaudar dinero, sino que la actividad no afecte a la población con el desarrollo de esta actividad. Nosotros estamos comprando algo que no funciona, y en donde muchas naciones europeas están dando marcha atrás», expresó. / Fuente: Radio Universal – Por Enzo Ferrari / Foto: Leonardo Carreño