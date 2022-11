La vida de Neil Trotter cambió por completo tras ganar el premio mayor de la lotería hace ocho años, pero confesó que su vida de lujos no es lo que esperaba.

Neil Trotter trabajaba como mecánico en el Sur de Londres, Inglaterra, hasta que un golpe de suerte le cambió la vida: compró un boleto de lotería por 10 libras y resultó ser el ganador de una fortuna de 125 millones de euros.

La fortuna le llegó en 2018, pero el hombre se hizo viral en las redes sociales en los últimos días tras confesar que su vida de millonario es “aburrida”.

En entrevista con el tabloide The Sun, Trotter recordó que cuando se enteró que era el propietario de una gran fortuna dejó su trabajo, cambió su auto Ford por un Porche y un Jaguar y se compró una gran mansión.

«El viernes por la noche saqué mi billete para comprobar los números ganadores y sorprendentemente uno a uno coincidían. Le dije a Nicky, mi pareja, ‘lo he hecho, me he ganado la lotería’. Aparentemente, me puse blanco como una sábana y no podía quedarme quieto, seguí caminando por la casa, no sabía qué hacer conmigo mismo», señaló.

Sin embargo, ahora se siente aburrido de su vida porque considera que no hace nada productivo.

“Pasar de tener que trabajar a no tener que trabajar más fue algo bastante extraño a lo que adaptarse. Pronto descubrí que estar sentado en casa viendo la tele todo el día era bastante aburrido”, indicó.

