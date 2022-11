El sindicato reclama que exista un psicólogo permanente en puerta de emergencia del Hospital Policial para que los certificados sean tratados a tiempo.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo– Uruguay (Sifpom) pide medidas de atención urgentes ante el aumento de suicidios de efectivos policiales. Aseguran que los certificados por temas vinculados a salud mental no tienen atención psicológica.

En lo que va del año del año 16 policías y cuatro operadores penitenciarios se quitaron la vida, tres casos se conocieron el pasado fin de semana.

En el marco de esta situación el sindicato denuncia la falta de abordaje que existe en los compañeros que son certificados por angustia o ansiedad y entiende que el Ministerio del Interior no está actuando.

«Como está funcionando el Hospital Policial en esta materia no es lo mejor. No hay un seguimiento, el 18% de las certificaciones médicas del Ministerio del Interior es por problemas de salud mental. Nos dicen, ¿hay seguimiento? no, no hay seguimiento. Tenemos compañeros en su casa esperando que un psicólogo los llame o que alguien se comunique con ellos y si no es el sindicato que se acerca es muy difícil», indicó a Subrayado Ricardo González, de Sifpom.

El sindicato reclama que exista un psicólogo permanente en puerta de emergencia del Hospital Policial para que los certificados sean tratados a tiempo. La mayoría de los casos con licencia médica tienen menos de 10 años de servicio

«El policía hoy por hoy llega desbordado al Hospital Policial, lo ve medico en emergencia como corresponde, se llama a psiquiatra lo escucha, lo medica, le retiran el arma y le dicen que venga entre 30 y 60 días que va a tener una consulta», indicó González y agregó: «¿Por qué esperar a que lleguemos al desborde?, a cuando ya no hay más nada que hacer y tenemos que medicar; no apostamos a lo prevenir».

En agosto se formó una comisión para elaborar un protocolo de prevención de suicidios de policías, pero el dirigente sindical denuncia que aún no se comenzó a trabajar. / Fuente: Subrayado / Foto: El Telégrafo