El mandatario respondió a las críticas del Frente Amplio y la central sindical sobre la reforma de seguridad social y aseguró que hubo lugar para el diálogo.

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a las críticas del Frente Amplio y el PIT-CNT sobre que faltó diálogo en relación a la reforma de seguridad social. Aseguró que hubo tiempo y lugar para hablar y analizar el tema, tanto con sindicatos, partidos políticos, como con expertos.

«Si no se quiere votar, cosa que a mí no me extraña porque el FA lo que ha hecho hasta el momento es oponerse, oponerse, oponerse, que no se vote. Ahora, decir que no hubo diálogo, no parece lógico, y además claramente no es cierto», señaló el presidente.

En ese sentido, también respondió al paro que anunció el PIT-CNT por este tema: «Tampoco me extraña. El PIT-CNT la gimnasia del paro la está usando para casi todo, así que no me extraña. Lamentablemente, los paros siempre perjudican a gran parte de la población, pero bueno». / Fuente: Subrayado