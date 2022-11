«El pollo», como le llaman sus amigos, creció en una familia de comerciantes de ropa y su conocimiento sobre las prendas lo llevaron a convertirse en todo un influencer de la moda.

Leonardo Hernández es oriundo de San José y se crió entre la ropa. Su familia tenía una tienda y ahora es encargado de un comercio que le permitió aprender mucho sobre la historia de la moda, un conocimiento que lo llevó a convertirse en un influencer del rubro en las redes sociales.

En diálogo con Telenoche, Hernández explicó que «sin querer, hace poco me convertí en influencer».

«El pollo», como lo conocen sus amigos, es un influencer de TikTok, donde sus didácticas historias sobre las prendas de vestir encantan a los internautas.

«Yo era muy mal estudiante en Secundaria, no me gustaba y no me interesaba, pero sí me apasionaba lo que había adentro de la tienda y entonces leía. En aquel momento no había internet y no había cómo tener información sobre las prendas, entonces leía las etiquetas», recordó.

Entre otras cosas aprendió por qué los gorros tienen pompón y hasta la historia de las camisas hawaianas. Comenzó a compartir videos de curiosidades sobre las prendas y así encontró un público ávido por aprender sobre moda.

Fuente: Telenoche