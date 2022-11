El jerarca visitó San José este jueves.

El representante de los docentes en el CODICEN, Julián Mazzoni, consideró que el comienzo del año lectivo 2023 será «complejo» como consecuencia de la puesta en marcha de la transformación educativa que promueve el gobierno nacional.

Mazzoni, que este jueves realizó una recorrida por diferentes centros de estudio del departamento de San José, aseguró que habrá «serias dificultades» para su implementación. «Y esa preocupación la estuvimos recogiendo en esta recorrida que estuvimos haciendo», subrayó.

«Va a ser de una complejidad muy grande. (…) El inicio de los cursos 2023 va a tener dificultades serias, e incluso logísticas, porque hay muchas cosas que no están previstas y dudo que en el tiempo que queda hasta el comienzo de clases de puedan prever. (…) Incluso aquellos que crean que la transformación es positiva, cuando vayan a implementarla, van a tener dificultades muy serias«, aseguró.

Mazzoni dijo que esas dificultades están «atadas», entre otros factores, al «recorte presupuestal muy grande» que tendrá como consecuencia «la reducción de grupos y, por ende, grupos superpoblados, o la falta de funcionarios no docenes, que son de servicio, administrativos… Todo esto va a repercutir negativamente en el inicio del cursos del año que viene», insistió.

Por su parte, Fernanda Alanís, representante del área de Formación en Educación, aseguró que en esa rama de la enseñanza la situación es «caótica» ya que, a diferencia de Primaria y Secundaria, «no tenemos nada. No sabemos qué asignaturas va haber, cuántas horas a va a tener cada una. Se piensan ‘semestralizar’, por lo tanto podría haber compañeros que a mitad de año se queden sin trabajo… No sabemos nada, y la elección de horas debería ser en este mes», alertó.