El expresidente había dicho que la intendenta de Montevideo «tiene un don a favor: es mujer, y están de moda» al referirse a sus posibilidades de futuro.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este lunes a las expresiones del expresidente José Mujica sobre sus posibilidades de futuro de cara a la campaña electoral de 2024.

“Bueno, de Pepe no voy a decir nada, ya lo conocemos y yo lo quiero mucho. Pero sobre el tema sí me voy a expresar, porque es muy importante el tema y porque además tengo una cantidad enorme de mensajes que me han llegado con respecto a este tema”, afirmó Cosse.

“Yo la respeto mucho a Carolina, la respeto mucho. Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda. Me parece que Orsi pega más con lo que es el Uruguay, sobre todo con el interior, porque Canelones es como un Uruguay chiquito. Tiene todo lo que tiene el Uruguay condenado. Son muchos años que está ahí, primero con Carámbula y ahora. Ha agarrado un oficio de entender al Uruguay”, expresó Mujica entrevistado por El Observador.

PUBLICIDAD

Al respecto, la jefa comunal capitalina reflexionó: “Yo creo que es importante reflexionar sobre algunos ejes. Las mujeres en el Uruguay pudieron votar recién 100 años después de que votaron los varones. La primer mujer que entró a la Universidad de la República, lo hizo 50 años después que ingresaron los varones (…), y recién, desde hace nueve años, las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo”.

“El movimiento por los derechos de la mujer es inexorable, y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor. No hay que ponerle ningún freno. Y esa es mi reflexión sobre este tema tan importante y tan sentido por todas nosotras”, concluyó Cosse durante la presentación de “Montevideo se ilumina”. / Fuente: Subrayado

Leé también: Mujeres del Frente Amplio criticaron a José Mujica por dichos sobre Carolina Cosse