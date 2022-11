Cree que aportaría al rating, al entretenimiento.

No le afectaría el encierro, sino estar distanciado de su esposa y de su pequeño hijo. Fue un ladrón que hizo escuela en el hampa, pero se transformó -casi impensado- para no volver a la cárcel, formar una familia, retirarse del delito y reinsertarse en la sociedad. Pero aunque lo niegue, al ladrón del siglo del robo al banco Río, Luis Mario Sellanes, joyero, ex delincuente, lo seduce un poco la posibilidad de entrar en la casa de Gran Hermano Famosos. Cree que aportaría al rating, al entretenimiento (es especialista en contar historias reales de la delincuencia) y asegura:

-Yo me autonomino para ‘semblantear’ cómo está la situación fuera de la casa. Para tomar impulso. Ahí te das cuenta de cómo vas. Aunque no soy un héroe, fui un ladrón y me arrepiento. Pero muchísimos me admiran. Y otros me odian. Y los entiendo. Robar no es un arte, pero yo robaba para ser, no para tener.

Según pudo saber Infobae, la pieza clave de la banda que el 13 de enero de 2006 robó unos 19 millones de dólares del banco Río de Acassuso, fue sondeado (en rigor, su representante y alguien de su entorno) para ver si está interesado en formar parte de Gran Hermano Vip, la versión española de Gran Hermano Famosos.

Infobae no logró tener la versión del programa español.

“No descarto nada. Ni Gran Hermano ni otras ofertas que circulan. Pero no lo manejo yo. Y tendrá que ser mucho dinero para que esté lejos y sin ver a mi familia. Me gustaría que fuera en la Argentina, pero creo que no van a hacer un Gran Hermano Famosos”, dijo el ladrón retirado.

Sin embargo, como logró su liberación y regreso a San José, su ciudad natal, en Uruguay, Vitette fue “desterrado” de la Argentina, no puede volver salvo por un caso extremo que no está muy especificado. / Fuente: Infobae –Por Rodolfo Palacios