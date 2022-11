«Estamos muy desconformes».

Vecinos del barrio Prado Maragato aseguran que han sido «olvidados» por las autoridades, y señalaron que desde hace tres meses aguardan una audiencia con la intendenta Ana Bentaberri.

En declaraciones al programa Puesta al Día de Principal FM, Ana Peña, quien ha sido parte de la comisión del fomento, afirmó que «nadie se hace notar, ningún edil viene» y que solo se acercan a la zona «a pedir el voto, después más nada. Y lo digo y lo sostengo. Estamos olvidados, siempre ha estado olvidado y estamos muy desconformes» afirmó.

La vecina dijo que uno de los asuntos que más molestos los tiene es el referido a la sede social, que con recursos generados a través de distintas actividades benéficas, han logrado ir mejorando. Al respecto explicó que esperan que la Intendencia que les entregue la escritura del inmueble para poder realizar un comodato con ASSE y, de esa forma, rehabilitar la policlínica.

PUBLICIDAD

«En eso estamos y seguimos peleando como el primer día, para que nos den la escritura, pero no está, no aparece. Nos dicen que está, que la señora a la que compramos firmó, pero nunca aparece» se quejó.

Peña dijo que la última carta enviada a la Intendencia data de tres meses atrás. «Yo no voy más, me cansé de subir y bajar escaleras y que nunca aparezca nadie». La intención de los vecinos es mantener una audiencia con Bentaberri o, por el contrario, que la jefa comunal concurra al barrio y se interiorice ‘in situ’ de las problemáticas existentes.

La vecina dijo también que las quejas no son solo para la Intendencia sino también para otros organismos como OSE. En ese sentido, indicó que en los planos oficiales del ente sanitario el barrio «figura como que tiene saneamiento y no lo tenemos», afirmó. Y es un servicio que también aspiran tener. «Y no lo tenemos», reiteró.