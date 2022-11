Este miércoles a las 19 en el salón comunal.

El libro «Identidad y memorias: barrio Colón y Saint Cloment» de Gloria Plá Balddoví, se presentará este miércoles, a las 19 horas en el salón comunal del barrio Colón, ubicado en calles Pelossi y Ellauri.

Acompañando a la autora, la misma será realizada por el periodista Jose «Cacho» Mariño y la vecina Alicia Scirgaela.

La obra -que fue presentada por primera vez en el marco de la reciente Feria de la Promoción de la Lectura y el Libro- rescata la historia e identidad de los referidos y populosos barrios maragatos.

El trabajo presenta, para ello, anécdotas, testimonios, documentos e investigaciones en torno a distintos aspectos relacionados con el origen y desarrollo de esa zona, ubicada en el sector suroeste de San José de Mayo.

“Escribir siempre me gustó, desde la adolescencia. No soy escritora, lo que hago es reunir documentación y testimonios para formar algo. Me gusta que las historias queden» había dicho Plá a San José Ahora sobre su libro, antes de la presentación en la Feria.