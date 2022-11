Viña: «los dineros públicos hay que cuidarlos».

El edil Gerardo Viña (FA) reclamó a la Intendencia mayor cuidado en el manejo de los dineros públicos, a la luz de la polémica suscitada en los últimos días por el derribo de una estructura ubicada en la Plaza 4 de Octubre -actualmente en remodelación- cuyo destino era el de baños públicos.

Recogiendo la inquietud que por el asunto han expresado vecinos de San José de Mayo, Viña se refirió al tema en la última sesión de la Junta Departamental.

Al respecto, el edil dijo que «no son de recibo» las explicaciones que diera la ex directora de Obras de la Intendencia Ing. Mariana Delgado, quien indicó que se trataba de una estructura provisoria para baños del personal afectado a los trabajos que se están llevando adelante.

«Es difícil de creer que fuera algo provisorio cuando se utilizaron ladrillos prensados, que cuestan cuatro veces más que un ladrillo común, cuando se hizo una loza de 20 centímetros con cañería embutida, y se levantó hasta las vigas. Y más cuando hay baños químicos instalados en donde se encuentra el obrador», añadió.

Para Viña, la remodelación de la Plaza 4 de Octubre es «una obra formidable»; no obstante ello dijo que se refirió al caso en la Junta «porque me parece que lo que los vecinos estaban reclamando es correcto».

Consultado sobre si pedirá informes a la Intendencia sobre lo que ocurrió, dijo que no, y que su intención era llamar la atención y pedir «más seriedad, más responsabilidad, porque con el costo de estos baños muchos vecinos podrían haber solucionado otros problemas. Los dineros públicos hay que cuidarlos y hay que cuidarlos bien. En eso la gente pone atención Y era preferible aceptar un error que dar una explicación que no cierra», concluyó.

