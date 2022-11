José Pereyra dijo que el movimiento Un Solo Uruguay siempre se encuentra en el mismo lugar en términos políticos.

El director del BPS en representación de los empresarios, José Pereyra, criticó la reforma de la seguridad social que el gobierno intenta implementar. Expresó que cuando se llevan adelante políticas públicas, estas deben estar diseñadas para el bienestar del ciudadano y la reforma se pensó «en el Estado para el Estado y por el Estado» y no para la población.

«Lo único que tenemos permanentemente son noticias de las cajas paraestatales en donde se escuchan problemas de gestión, desidia y mal manejo. Cuando se habla de una reforma, se plantea desde el inicio un ámbito de que como los uruguayos viven más, porque parece que ahora somos culpables de vivir más, entonces se deberían pagar las consecuencias de vivir más. Cuando uno mira políticas públicas en general, uno espera que sean pensadas en la gente. La reforma se pensó en el Estado para el Estado y por el Estado», dijo Pereyra.

El representante de los empresarios en el BPS, acotó que no se analiza ni se estudia cómo se manejan los dineros públicos. «El Estado somos todos, pero siempre se benefician los mismos». Sobre el alejamiento o acercamiento del movimiento, Un Solo Uruguay hacia algún lugar del espectro político tras la crítica de la reforma, Pereyra dijo que el movimiento «siempre se encuentra en un solo lugar». Enfatizó que «depende del lado del mostrador cambian otros».

«Que se nos planteé una acción del Estado sin que el eje principal sea el uruguayo, de por sí habla de un estado de situación del sistema político que debería avergonzarnos. Las reformas y las políticas públicas están hechas en el mundo para trabajar en base y beneficio del ciudadano, no para el Estado. Tenemos jubilaciones de hambre, entonces generar una reforma y no hablar de ello, es un papelón. Yo escuché al ministro hablar de la entrega de unas canastas a fin de año para las jubilaciones más bajas, es un reconocimiento del hecho. Sobre el diagnóstico y la acción, Un Solo Uruguay no se acerca a ningún partido político» enfatizó. / Fuente: Radio Universal – Por Enzo Ferrari

