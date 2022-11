El Dr. Enric Benito brindó una charla en San José.

El especialista español en cuidados paliativos, Dr. Enric Benito, dijo que Uruguay «puede felicitarse» por la cobertura de esa especialidad médica en el país pero sostuvo «no puede estar satisfecho».

Benito, que este lunes dio una charla en San José de Mayo, recordó que la misma llega actualmente a aproximadamente el 60% de la población, guarismo más alto que el de la mayoría de los países de América Latina e incluso España.

No obstante ello, subrayó que el 40% no accede. “Por tanto, depende de qué lado se esté la situación es buena o no. Como he dicho, la cobertura es más alta que la mayoría de los países de Latinoamérica, pero hay un 40 por ciento de la población que no accede», insistió.

En ese sentido, Benito abogó por la creación de una Ley de Cuidados Paliativos que pueda establecer las pautas básicas para mejorar el nivel de cobertura. «Uruguay tiene servicios muy competentes pero es necesaria una ley para poder avanzar aún más», afirmó.

El especialista dijo también que es necesaria «una ley pero con presupuesto» para que pueda ser efectiva.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso de la región de España en la que reside -Mallorca- en la que una ley de ese tipo fue «aprobada por aclamación, algo superior a la unanimidad» pero que, sin embargo, al no haberse dispuesto los dineros necesarios para su aplicación, se convirtió en «papel mojado».