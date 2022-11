«Al parar por la ruta se siente el olor».

El edil Claudio Parodi (PN) expresó preocupación y dudas sobre la actual situación de la empresa Dirox y anunció que realizará un pedido de informes con el objetivo de conocer a qué controles está sometida actualmente.

En la última sesión de la Junta Departamental, Parodi aseguró que actualmente, «al pasar por la ruta (se) siente el olor» y señaló que «eso tiene que se controlado» por la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (DINACEA, ex DINAMA).

En declaraciones al periódico La Semana de Libertad, el edil subrayó que todas las emanaciones al aire que genera la planta “tienen una serie de filtros que deben ser controlados periódicamente. A mí se me informó que eso se hacía mensualmente pero ahora se está haciendo cada tres meses. No sé si eso es verdad, pero voy a elevar un pedido de informes para que me lo confirmen o desmientan», expresó.

«Uno se hace eco de lo que la gente nos dice, el ciudadano común siento que está nervioso últimamente con esa empresa», añadió el legislador.

Para el edil «fue un gran error del gobierno de aquel entonces instalar esa fábrica ahí, pero no voy a descubrir la pólvora ahora». Dirox se instaló en el año 1999, siendo Juan Chiruchi intendente y Julio María Sanguinetti presidente de la República.

Por esta y otras situaciones ambientales “Libertad está en una zona con luz amarilla» afirmó Parodi a la publicación libertense.

