Iniciativa del diputado Ruben Bacigalupe.

El diputado Ruben Bacigalupe (PN) presentó un proyecto de ley para que quienes poseen licencia de conducir deban concurrir a una charla-taller sobre seguridad vial anualmente para actualizar conocimientos.

La iniciativa contempla la posibilidad de que quienes no lo hagan puedan ver bloqueado su permiso a partir del 1° de enero del año siguiente.

La propuesta fue entregada por el legislador a las autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) con las que se reunió en las últimas horas. El proyecto es un aditivo a la ley 18161 y posee cuatro artículos.

«Todas las personas que tengan libreta de conducir, cualquier tipo de vehículos, deberá concurrir a una charla taller de seguridad vial, una vez al año, así como también cuando se tramite dicha libreta por primera vez donde deberá acreditar haber concurrido a dicha charla taller» establece inicialmente.

«A los efectos de realizar dichas charlas taller tanto UNASEV, Congreso de Intendentes, Banco de Seguros del Estado y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, serán quienes instrumentarán y coordinarán las charlas de taller de Seguridad Vial» precisa la propuesta.

El proyecto también establece limitantes para quienes no concurran no puedan acreditar que sí lo hicieron: «Aquellas personas que no realicen en el correr del año dicha charla taller, le será bloqueada la libreta de conducir a partir del 1o de enero del año siguiente, hasta que en el correr del año concurra a la charla taller de ese año«, determina, por un lado.

Por el otro, también señala que «aquellas personas que no acrediten haber concurrido a dicha charla taller en caso de tramitar por primera vez la libreta de conducir no se les otorgará la misma hasta el cumplimiento de dicho requisito.»