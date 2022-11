Evento benéfico permitió recaudar $ 320.000.

Autoridades del Hospital San José e integrantes de la comisión de apoyo al nosocomio, confirmaron este lunes el inicio de la compra de equipos para el inicio de las cirugías traumatológicas de urgencia y emergencia en ese centro asistencial.

El paso será posible gracias a lo recaudado en el evento benéfico llevado a cabo en la Plaza Independencia el pasado sábado 12 de noviembre. De acuerdo a lo informado por la tesorera de la comisión, Dra, Susana Nicola, con la venta de alimentos, bebidas y rifas se obtuvieron $ 320.000

Con ese monto, más $ 256.000 que la comisión tená en caja y los U$S 1.000 recaudados en el remate virtual de cuadros de artistas maragatos realizado meses atrás, el Hospital adquirirá en primera instancia un motor neumático, fundamental para poder concretar las referidas cirugías, según lo informado por su sub director, Dr Gaston Keel.

Keel dijo que la compra se hará a la empresa Resimpex que «tuvo la gentileza de hacer un importante descuento» bajando su costo de casi U$S 15.000 a U$S 10.695.

PUBLICIDAD

El sub director indicó que, ahora, se trabajará para adquirir fijadores de miembros inferiores y superiores, que se utilizan para estabilizar fracturas cuando no hay posibilidad de hacerlo mediante yesos. «Para eso no tenemos fondos», indicó.

No obstante ello, señaló que la misma empresa aceptó otorgar al Hospital una financiación de seis meses, por lo que su pago se realizará con futuras actividades benéficas. El costo ronda los U$S 7.000.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Nicola informó que parte de lo recaudado en el partido que el próximo viernes jugarán Central y Nacional de Montevideo en el Estadio Casto Martínez Laguarda, será destinado a ese objetivo.