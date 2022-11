El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, valoró que este hecho puede abrir las puertas a nuevos negocios en el mercado japonés.

Tras las negociaciones encabezadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para diversificar la exportación de carne uruguaya a Japón, partió el sábado 19 el primer embarque de 300 kilos de lengua bovina a ese país asiático.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, valoró que este hecho puede abrir las puertas a nuevos negocios en el mercado japonés.

La apertura del mercado de Japón para la carne uruguaya se concretó tras 22 años de cierre por consecuencia de los focos de fiebre aftosa detectados en Uruguay a comienzo de este siglo.

En diálogo con Comunicación Presidencial, Mattos afirmó que este hecho representa un hito que inicia el proceso comercial con Japón para la exportación de lengua bovina, “un mercado altamente exigente, y el que más valora este corte”, puntualizó.

Actualmente, Uruguay produce unas 3.200 toneladas de lengua, de las cuales 70% se exportan y el resto permanece en el mercado interno. Esta exportación representa ingresos anuales por US$ 9 millones. En lo que va del año, Uruguay exportó 2 mil toneladas de lengua a un promedio de unos US$ 3.500 por tonelada. Hoy Japón paga por encima de los US$ 12.000 por tonelada por ese producto. El arancel que abona la lengua es de 12,8% por debajo del 38,5% que paga la carne vacuna.

Daniel De Mattos, asesor del Directorio de BPU Meat, empresa del Grupo NH Food, de capitales japoneses, informó a El País que el primer embarque de su empresa es por 300 kilos que se embarcan vía avión. “El comprador es el circuito minorista y el importador es NH Foods”, dijo De Mattos. / Fuente: Tardaguila