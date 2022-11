Lo dijo la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner.

El Frente Amplio se declaró en asamblea permanente luego que el gobierno anunciara la concreción de una nueva planta potabilizadora con una inversión superior a los US$ 200 millones. Tras las críticas que se realizaron, la vicepresidenta de OSE Susana Montaner, dijo que el interés general del proyecto Neptuno debe primar por encima de las especulaciones políticas.

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, sostuvo que el proyecto «es imprescindible y fundamental» para asegurar el abastecimiento de agua potable de 1 millón 750 mil personas. «Este proyecto es bueno, vamos a tener la tranquilidad de que si pasa algo vamos a tener una segunda fuente infinita del Río de la Plata y una nueva planta potabilizadora», indicó.

«Que la planta la construye el privado y que nos la proporcione ha sucedido a lo largo y a lo ancho de la historia en OSE. Según en qué lugar estemos sentados es la biblioteca que usamos. Desde 2014 la Intendencia de Montevideo que es la que debe prestar el saneamiento, lo pone en manos de privados, no solo la construcción, la operación y el mantenimiento, está todo en manos de privados, entonces para el saneamiento está bien, pero para el proyecto que estamos haciendo y que el abastecimiento y la operación, está a cargo de OSE, están molestos», expresó.

«Este proyecto lo estamos estudiando desde el 2020 y el lugar que se eligió no fue de casualidad, no cualquier lugar del Río de la Plata es apto para extraer el agua bruta y ser potabilizada. Yo sé que hay cosas que son importantes, pero si usted no le proporciona agua a la gente, el agua es vida», manifestó. / Fuente: Radio Universal – Por Giuliana Perdomo

