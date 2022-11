Las expectativas mundialistas de los uruguayos están altas, aunque algo menos que en la previa de Rusia 2018. Mientras que el 43% cree que llegará, al menos, hasta la semifinal.

Sea por puro deseo, o por evaluación racional de las posibilidades, casi uno de cada cuatro uruguayos (22%) pronostica que Uruguay será Campeón del Mundo este año en el Mundial de Qatar 2022, según la última encuesta de Equipos Consultores. Un 21%, adicionalmente, opina que llegará al menos hasta la semifinal. En el balance, casi la mitad de la población (43%) supone que la celeste llegará lejos en la edición en curso. Un grupo importante (28%), más moderado en sus expectativas, opina que cuartos de final será lo máximo a lo que Uruguay accederá. Segmentos más pequeños creen que Uruguay quedará eliminado en octavos de final (18%), o directamente en la fase de grupos (7%).

Las expectativas de los uruguayos están elevadas, pero no tanto como en la previa a Rusia 2018. Una encuesta similar realizada por Equipos Consultores en ese momento, registraba que 28% pensaba que seríamos campeones, y 52% que llegaríamos como mínimo a la semifinal. Por el contrario, antes del mundial de Sudáfrica 2010 (cuando Uruguay sí llegó a la semifinal), las expectativas estaban bastante más moderadas. No hay datos disponibles del Mundial de 2014. Por tanto, las altas o bajas expectativas no necesariamente son un indicador de buen o mal desempeño efectivo.

BRASIL FAVORITO, LA REGIÓN POTENTE

En una mirada más amplia, sin embargo, la celeste no es la favorita. El 33% de los uruguayos cree que el campeón de este año será Brasil, segundo está Uruguay con 22%, y 11% le apuesta a Argentina (obviamente la encuesta fue realizada previamente al debut de Argentina en la derrota de ayer contra Arabia Saudita). En suma, 65% de los uruguayos cree que la copa quedará en alguno de los tres países de la región. Algunos (14%) creen que la copa viajará a Europa, fundamentalmente a los ya campeones Alemania, Francia y España (algún despistado menciona también a Italia que ni siquiera clasificó). 2% tiene esperanzas (o tenía) de que el locatario Qatar podría alzarse con un triunfo en la Copa. Pero, en general, la enorme mayoría de la afición deportiva cree que la Copa la ganará alguno de los ya campeones Mundiales, sin mucho lugar para sorpresas.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara).

Se entrevistaron 704 personas mayores de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Las personas encuestadas fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

El tamaño muestral efectivo del sistema regular fue de 704 casos, con lo que el margen de error máximo esperado para las estimaciones es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

Los resultados fueron ajustados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

Como Ud. sabe, el mes que viene se celebra el mundial en Qatar. ¿Cómo cree Ud. que saldrá Uruguay en el próximo mundial de Rusia? (Categorías de respuesta: 1. Campeón, 2. 2º, 3º o 4º, 3. Llegará hasta cuartos de final (tercera fase), 4. Llegará hasta octavos de final (segunda fase), 5. Quedará eliminado en la fase de grupos, 6. No sabe / no contesta)

¿Y quién cree Ud. que será el próximo campeón del mundo? (Respuesta espontánea)

¿Ud. aprueba o desaprueba la forma en que Diego Alonso se está desempeñando como Director Técnico de la Selección? (Categorías de respuesta: 1. Aprueba, 2. Ni aprueba ni desaprueba, 3, Desaprueba, 4. No sabe / no contesta)

Si tuviera que elegir los tres jugadores de la selección uruguaya que más le gustan, ¿cuáles son? (Respuesta espontánea) / Fuente: Subrayado