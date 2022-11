El presidente dijo también que la fiscal Fossati debe «seguir hasta el final».

El presidente de la República Luis Lacalle Pou se refirió este martes al caso Astesiano e indicó que «hay que ir hasta el hueso» en la investigación y opinó que la fiscal Gabriela Fossatidebe «seguir hasta el final» en la indagatoria del caso, informó Subrayado.

Fossati manifestó en las últimas horas falta de apoyo del Fiscal de Corte en la investigación que tiene como imputado central al ex jefe de custodia del presidente. Incluso dijo que esperaba dejar el caso y pasar a cumplir funciones en una Fiscalía de Delitos Económicos, algo que tenía previsto meses atrás, antes de tomar el caso Astesiano, que investiga la falsificación de documentos para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

«Primero hay que ir hasta el hueso y voy a dar una opinión sobre la cual no me corresponde decidir: la persona que tiene este caso, que lo siga hasta el final», opinó el mandatario en Punta del Este.

En ese contexto dijo que «se le ha brindado toda la información que se requiere y se le va a dar todavía más». Lacalle Pou manifestó que «no puede quedar la duda» sobre si se cambió un fiscal en el caso. Aseguró además que «el gobierno no tiene cola de paja». «Hay que darle toda la información que se termine el caso y que después se sepa toda la verdad», sostuvo.

«Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, fuera de la ley, no. En este tema, como en todos, hay que ir hasta el hueso», agregó. También se refirió a la citación del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés a declarar en calidad de testigos en la causa Astesiano. «La fiscal entenderá cuáles son las preguntas que les tiene que hacer. Nosotros no tenemos nada que esconder».

Lacalle dijo que su opinión personal es que Fossati siga en el caso. «No me corresponde a mí (le decisión), le corresponde al Fiscal de Corte (Juan Gómez). Me parece que si empezó un caso ¿por qué se va a ir? que lo termine si supuestamente sabe a dónde va. Además la suspicacia ¿cuál es? Ah la cambiaron», manifestó.

El presidente cerró el tema diciendo que «los que tengan que ir presos que vayan presos y los que sean declarado inocentes que sean declarado inocentes» y que «de eso se trata». / Fuente: Subrayado