El intendente salteño indicó que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, le trasladó que «el interior debería tener una expresión electoral«.

El intendente de Salto, Andrés Lima, oficializó su decisión de presentarse como precandidato a la presidencia por el Frente Amplio.

El intendente dijo que en su recorrida por el interior del país ha tenido muy buena receptividad en cuanto a sus propuestas políticas y es por eso que tomó esa resolución.

«El propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, lo ha planteado en alguna instancia y lo ha trasladado y nos lo ha dicho personalmente en cuanto a que el interior debería tener una expresión electoral, más que nada mirando lo que ha sido el último proceso en donde el Frente Amplio pierde la elección fundamentalmente en el interior», indicó Lima.

En ese sentido, recordó que en el interior del país la fuerza política «tuvo una caída significativa, se perdieron intendencias, se perdieron municipios, hoy hay un número menor de ediles, de concejales, solo con la zona metropolitana no alcanza, el Frente Amplio puede seguir siendo la primera fuerza, puede continuar gobernando Montevideo y Canelones pero si no se trabaja en los restantes 17 departamentos donde viven un millón y medio de uruguayos no alcanza y el Frente no llegará a ese 50% más uno». / Fuente: Telenoche / Foto: Caras y Caretas