Tras subir un beboteo en traje de baño, la conductora le contestó a un usuario que la criticó por subir “una foto retocada y no real”.

Cami Rajchman es una de las estrellas uruguayas que siempre está activa en las redes sociales. La conductora siempre comprarte su día a día con la comunidad que tiene en Instagram y recibe un feedback muy positivo con los fans.

La comunicadora subió una selfie en bikini con el siguiente mensaje: “Quien diría, ella subiendo el beboteo al feed. Si quieren saber cuál fue la compra más al pedo que hice este año vayan a hacerle zoom a lo que hay arriba de la mesa”, escribió en las redes la cantante uruguaya.

La foto recibió miles de comentarios en las redes, pero hubo uno al que la actriz le hizo frente y lo expuso en las historias de Instagram para desmentir que usó filtros en en la publicación para cambiar su físico.

Previo a escachar al usuario que la acusó de no subir “cuerpos reales”, la artista hizo esta profunda reflexión: “No se cuál es la razón real por la cual no subo este tipo de fotos a redes sociales. No identifico si tiene que ver con una inseguridad propia o con una adquirida por el tipo de cuerpos que nos acostumbramos a seguir, a halagar, a copiar. Estamos en una era donde hay que empezar a deconstruir lo que mamamos y creímos cómo ‘ideal’ porque lo único ideal es sentirse bien con un@ mism@”.

“Hoy me siento feliz y sana y estoy segura que eso me hace más linda. ¿Me siento bien conmigo todos los días? No. Obvio que no. Pero es un trabajo diario que empieza de adentro para afuera y sobre todo empieza por cómo nos vemos y tratamos cada uno de nosotros”, sentenció.

PUBLICIDAD

A partir de este mensaje, un usuario fue muy duro con Cami y le escribió lo siguiente en el posteo: “Hablan de cuerpo reales y después ves esto. Foto recontra tocada, fijate que un gemelo te quedó medio chingudo”.

PUBLICIDAD

Luego, la comunicadora le respondió al hater y subió las pruebas de que esa imagen no fue intervenida para cambiar su físico. “La mina se mata dando el mensaje para que los pelotudos opinen sin impunidad. No había notado la grasa de mi gemelo. Igual le da el toque”, contestó Cami.

Historias de Instagram



Historias de Instagram



Historias de Instagram



Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Pantallazo.com.uy