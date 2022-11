Este sábado cumplió dos años de gestión.

La intendenta Ana Bentaberri dijo que no está pensando en su reelección y que el Sumate deberá definir ese asunto «a fines del 2023 o inicios del 2024».

La semana pasada, el diputado Ruben Bacigalupe manifestó que la titular del Ejecutivo estaba evaluando esa posibilidad y que así lo había expresado en algunos ámbitos. Asimismo, le manifestó su respaldo.

Este sábado, en el que cumplió dos años al frente del gobierno departamental, Bentaberri se refirió al asunto y explicó que lo que trascendió «como que me estaba postulando» fue «un reto, un tirón de orejas al grupo de trabajo».

«Lo que les dije fue que no quería que se me distrajeran, que la figura política es la intendente y que el equipo está para trabajar, no para hacer política. ‘Así que abóquense a hacer lo que tenemos comprometido, no me estén haciendo política’. Esa conversación, de entre casa, trascendió como que me estaba postulando y no es así. Estamos muy lejos», subrayó.

«Yo no estoy pensando en eso. Los tiempos políticos son otros. No puedo estar, a dos años, pensando en dos años y medio para adelante. Me estaría haciendo trampas a mi misma. Le agradezco a Ruben el apoyo de siempre, pero no es el momento», concluyó.

A su entender, el Sumate deberá analizar el tema “a fines del 2023 o inicios del 2024″.