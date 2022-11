A la altura del Km. 78 de ruta 3.

Un camión cisterna volcó este mediodía en un camino rural ubicado en la zona de Cuchilla Redonda -Km. 78 de ruta 3- resultando su conductor y único ocupante con golpes y cortes.

Según información primaria a la que accedió San José Ahora, el siniestro se produjo luego de que él mismo intentara esquivar un pozo.

El hombre quedó atrapado en la cabina; fue rescatado por particulares que pasaban por el lugar, los que debieron utilizar un tractor y una pala cargadora para levantarla y facilitar su salida; personal policial llegó al sitio minutos después.

Se trata de una arteria «por la que no pasa nadie» indicaron a este portal. Uno de los intervinientes aseguró que “si no pasamos nosotros, (el conductor) no cuenta el cuento”.

Familiares indicaron a San José Ahora que el hombre resultó con golpes varios, un corte en su cara y «se sacó la clavícula». Está en su domicilio.

En desarrollo