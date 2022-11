Se estrenó en Taiwán y se volvió escalofriante para los espectadores de todo el mundo.

Netflix tiene en su catálogo varias películas de terror, pero según varios usuarios, una de origen asiático está en el top de la más aterradoras y dañinas.

El filme fue realizado en Taiwán en 2020, fue la más taquillera en el país asiático, y ahora está causando miedo en todo el mundo.

En Twitter, por ejemplo, se viralizó un mensaje del usuario @PabloMonti1 quien publicó algo que estaba en la mente de varios. «Gente, no vean la película maleficio de Netflix porque te arruina la cabeza, nunca nada me dio tanto miedo, no les digo para que salgan a ver la lo digo para que en serio lo eviten«.

La publicación tuvo más de 60 mil Me gusta.

Maleficio. La película de terror de Taiwán que «daña la cabeza».



La película de terror en la que participan los espectadores

Esta aterradora película, que permaneció cinco semanas completas en el Top 10 mundial de películas (no inglesas) de Netflix, cuenta la historia de una madre llamada Li Ronan que intenta salvar a su hija de una maldición mortal luego de involucrarse con una secta.

Al principio de la película, se pide a los espectadores que ayuden a Li repitiendo un misterioso cántico para ayudar a eliminar la maldición de la niña: «Hou-ho-xiu-yi, si-sei-wu-ma».

PUBLICIDAD

La película se convirtió en viral, en parte, por el ingenioso truco que juega con su público. Casi al final, se revela que el cántico que los espectadores repiten mientras ven la película tiene, en realidad, otro objetivo.

El actor Kao Ying-hsuan, que interpreta a un director de un hogar de acogida en la película, dijo que el canto es sólo un dicho chino que significa «La buena fortuna sigue al desastre; el desastre acecha a la buena fortuna».

Maldición. El altar de la secta que tiene un lugar fundamental en la trama.



El director artístico, Otto Chen, contó que «inventamos una religión creíble» para la película. Y aseguran que nada de eso es real ni existe.

Por su parte, Tsai Hsuan-yen, que interpreta a Ronan, la protagonista, también garantizó que no se producirá ningún daño a quien pronuncie el cántico.

«Toda la historia es ficticia, e incluso la religión que aparece en ella es falsa», señaló Hsuan-yen. «Todo está creado por directores, guionistas y artistas. Así que siéntanse libres de seguirme la corriente. Lo más importante es que tus pensamientos pueden cambiar el mundo, y los buenos pensamientos traerán buenos resultados».

Según Hsuan-yen , la maldición «se extendió en realidad por el amor de una madre a su hija. Creo que el amor te hace fuerte y también te vuelve loco para hacer esas tonterías. Pero lo más importante es que si Ronan no tuviera ese amor por Dodo, no haría algo así».

Hsuan-yen, a la derecha, la actriz de «Maldición».



Para la actriz, a pesar del miedo que provoca la historia, en la trama «hay una culpa y un amor infinitos de una madre por su hija. Para mí, la película es en realidad un drama, sólo que envuelto con elementos de terror«.

PUBLICIDAD

Dirigiéndose a los fans de todo el mundo, la actriz concluyó: «Estoy muy contenta que tengamos tanto éxito en Netflix.

Y por último, medio en broma, señaló «lamentamos mucho haberlos asustado, pero no lo lamentamos tanto…Gracias por todo el apoyo, el amor y el odio que nos manifestaron. Los que vieron la película completa son, realmente, los más valientes».

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy