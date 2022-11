En octavos la albiceleste se enfrentará a Australia y Polonia va con Francia.

La albiceleste le ganó a Polonia por 2 a 0 con goles de Alexis MacAllister al minuto de comenzado el segundo tiempo y de Julián Álvarez a los 68 minutos de juego.

Por su parte, en el otro partido del grupo México logró su primera victoria y sus primeras anotaciones en la Copa del Mundo al ganarle a Arabia Saudita por 2 a 1 con goles de Henry Martin y Luis Chávez.

A los mexicanos no les alcanzó con la victoria: necesitaban un gol más para acceder a octavos. Por su parte Polonia, pese a caer ante Argentina, accedió a la siguiente ronda.

De esta manera, con los grupos C y D cerrados, los cruces de octavos de final quedaron de la siguiente manera: Argentina (1º grupo C) va con Australia (2º grupo D), mientras que Francia (1º grupo D) se enfrentará a Polonia (2º grupo C). / Fuente: Telemundo / Foto: AP Photo/Jorge Saenz

