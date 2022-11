El presidente Lacalle Pou dijo que habló con el fiscal general Juan Gómez después que fuera detenido su custodio. El pedido formal de no tomar los chats con Astesiano lo hizo el ministro Heber.

El presidente Lacalle Pou habló este miércoles del pedido que hubo desde el gobierno para que la Fiscalía no tomara en cuenta las conversaciones entre el mandatario y el jefe de su custodia personal Alejandro Astesiano después de que fuera detenido por su participación en una organización delictiva que falsificaba documentos para vender pasaportes a ciudadanos rusos.

En rueda de prensa, Lacalle Pou contó que una vez detenido Astesiano en la residencia oficial de Suárez y Reyes, y confiscado su celular, llamó al fiscal general Juan Gómez para expresarle su “preocupación” por las “conversaciones personales y familiares” que encontrarían en ese aparato.

“No fue un pedido mío”, dijo Lacalle Pou en cuanto a la solicitud formal de no tener en cuenta las conversaciones entre el presidente y Astesiano. Ese pedido formal lo hizo el ministro del Interior Luis Alberto Heber, contó este miércoles Lacalle Pou al ser consultado por la prensa.

“Después de la detención, y esto lo pueden corroborar con el Fiscal de Corte, lo llamo al Fiscal de Corte y le digo, fiscal, acaban de detener a mi custodia personal, por supuesto que tengo la preocupación por las conversaciones personales que involucran a quien habla y a mi familia”, dijo Lacalle Pou.

“Y la verdad, que pasado el tiempo, me parece que lo mejor que se pudo hacer y dictaminar por parte de la fiscal, porque un día sí y otro también, dos medios por lo menos, que no sé cómo accedieron a todas las conversaciones, están filtrando información. Si el día de mañana esos chats se requirieran me imagino que un juez, en este caso, los puede pedir. Lo que tiene que quedar meridianamente claro es que nosotros no obstruimos en nada a la Justicia ni a la fiscal, es más, se trató de colaborar en lo posible”, agregó el mandatario. / Fuente: Subrayado