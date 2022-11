La jerarca participó de la discusión sobre si el senador Guido Manini Ríos y la ministra Irene Moreira eran o no colonos.

Laura Pérez Calvetti, gerenta general del Instituto Nacional de Colonización (INC), renunció a su cargo en las últimas horas. Este miércoles, el programa 970 Noticias de radio Universal informó que Pérez había sido cesada, pero informantes del INC aseguraron a Montevideo Portal que fue ella quien presentó la renuncia.

La decisión fue anunciada ante el directorio y fue aceptada de forma unánime. Si bien, desde el INC, no detallaron los motivos, sí aseguraron que son “varios”. Pérez Calvetti ingresó al INC en abril de 2013 y fue designada como gerenta general en agosto de 2020.

La jerarca participó de la discusión sobre si el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, eran o no colonos. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

