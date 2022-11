En San José afectará servicios de la AMSJ.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realizará un paro de 24 horas este jueves, afectando a nivel local los servicios de la Asociación Médica de San José.

Este martes, en el local del Sindicato de Funcionarios de esa mutualista (SIFAM), se desarrolló una asamblea para detallar los principales aspectos que llevaron a la FUS a determinar la medida.

Según lo explicado por su secretario de organización, Marcos Franco, el paro es, por un lado, por la preocupación existente en torno a la situación del CASMU que, alegando un plan de modernización, ha enviado a 150 trabajadores al seguro de paro y ha despedido a otros 60. Franco dijo que en el ámbito de diálogo instalado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las autoridades del centro asistencial no han presentado «ninguna alternativa de viabilidad y de asistencia a sus usuarios»:

Por otra parte, la medida también es en defensa del Sistema Nacional Integrado de Salud y el rechazo al proyecto de reforma de la seguridad social que, en opinión del dirigente, llevará a los trabajadores de la salud «a aportar más y ganar menos».

Sobre la situación del CASMU en particular, el sindicalista la calificó como «la punta del iceberg» y no descartó que «por efecto dominó» pueda tener consecuencias sobre otras mutualistas. «Hoy en día tenemos abiertos diez ámbitos de negociación en el Ministerio con gremios que atraviesan distintas complejidades. No queremos generar alarma, pero no sabemos dónde puede terminar esto», advirtió.