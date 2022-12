Feriantes e ISJ se reunirán este miércoles.

La intendenta de San José, Ana Bentaberri, dijo que el traslado de la feria de Playa Pascual el próximo domingo no está definido y consideró que ha existido «un desfasaje» entre lo que la comuna y los referentes de los feriantes han conversado y lo que se ha informado al resto de quienes son parte de la misma.

El pasado lunes y luego de una asamblea, los feriantes se declararon «en conflicto permanente» y rechazaron la posibilidad de que la feria cambiara de lugar a partir de este 11 de diciembre.

«Hay un desfasaje entre lo que hemos hablado aquí y lo que se ha trasladado a los feriantes, y eso ha dado lugar a malas interpretaciones», señaló Bentaberri al ser consultada sobre el asunto.

A la vez que confirmó que representantes de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la ISJ se reunirá este miércoles con los feriantes en Playa Pascual, Bentaberri dijo que trasladar la fecha de lugar el domingo que viene no es algo que ya esté resuelto y no tenga posibilidades de ser revisado.

«Nosotros entendemos que si hay una fecha ideal para hacer ese cambio es ahora, antes de las fiestas, en las que la gente sí o sí se va a acercar, y no dejarlo para el verano cuando ya algunas características se modifican y pueden existir otras dificultades. Así lo hemos hablado con los feriantes, pero no estamos disponiendo nada. Si no puede ser el domingo que viene será en otro momento, pero así lo habían compartido ellos también, lo que me lleva a pensar que las cosas no se han trasladado al resto como se han conversado», reiteró.

«Si lo que falta es conversar y poner el tema sobre la mesa otra vez, lo vamos a hacer, pero entendemos que tiene que ser cuanto antes», insistió.

Paralelamente, Bentaberri aseguró que ya «venimos mejorando la calle en la que se van a instalar y en el marco de los espacios que le va a corresponder» a cada uno de los feriantes.