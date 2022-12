Las predicciones del horóscopo del viernes 9 de diciembre de 2022 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 9 de diciembre de 2022 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Disminuirán las tensiones y sobresaltos de problemas pasados. Tu inteligencia vuelve a funcionar a tope y te encontrarás en plena forma. Buen momento para invertir, incluso en temas del amor.

TAURO

Viajes sorpresivos cambiarán tus planes y te ayudarán a encontrarte mejor y a descubrir momentos nuevos y agradables con los próximos. Alguien te mira con ardor y buscará conquistarte, tu decides.

GÉMINIS

Intenta relacionarte lo más posible hoy. Si lo haces lograrás conectar con personas lo más pintorescas que alegrarán tu vida y levantarán tu ánimo. Es un día para festejar y una noche para amar.

CÁNCER

Un amor secreto rondará hoy muy cerca. Tu magnetismo personal atraerá fuertemente al sexo opuesto creando situaciones muy ardientes. Suerte en azar, la diosa de la Fortuna contigo hoy.

LEO

Tus sentimientos se verán más motivados y necesitarás compensar con alguien tus necesidades. La pareja se mostrará algo distante pero podrás conquistarla, si quieres. Cambios en el hogar por mejoras.

VIRGO

No entres en discusiones de otros ni interfieras en temas ajenos. Tus consejos no serán bien entendidos y terminarías por ser el culpable de todo, vive lo tuyo hoy, no entres en temas ajenos.

LIBRA

Jornada donde toda la actividad será desarrollada con mucha facilidad por tu parte. Verás soluciones fáciles y conseguirás avanzar mucho en todo. Pon hoy más cuidado si conduces, templanza.

ESCORPIO

Conocidos o compañeros de trabajo aportarán beneficios y ayudas a tus objetivos. Buen momento para pedir mejoras o comenzar una asociación nueva, aprovecha todo lo nuevo, la suerte contigo.

SAGITARIO

No te precipites en actuar antes que los demás. Resérvate la última palabra en todo y sacarás mayores beneficios, actúa con estrategia y frialdad en todo, hoy es un día de planificación.

CAPRICORNIO

Antes de comenzar a realizar tu tarea reflexiona con quién te jugarás los cuartos. Hoy sólo confía en tu capacidad y perseverancia. Sorpresa en el amor que te cautivará y alegrará.

ACUARIO

Cuida las tensiones y la acumulación de trabajo que te alterarán y no te dejarán ver las cosas con perspectiva. Si inviertes en amor o en dinero perderás. Hoy más vale estar en segundo plano.

PISCIS

Los asuntos financieros cobrarán mucha importancia y tendrás que administrar dinero que no es tuyo. Invierte si deseas ya que sabrás hacerlo muy bien. Confía en tu intuición, incluso en amor.