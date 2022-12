Discrepó con sus colegas blancos.

La intendenta Ana Bentaberri, discrepó con sus colegas blancos que reclaman una mayor presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en el Congreso de Intendentes. En medio de la indefinición sobre qué frenteamplista presidirá el organismo, Bentaberri aseguró que tiene buena relación con todos.

«Tengo muy buena relación con cualquiera de ellos dos», aseguró este domingo la intendenta de San José al referirse a Cosse y también a su par Yamandú Orsi. «Con Carolina nos toca ser las únicas dos mujeres del Congreso, se le ha criticado porque si va mucho o si va poco», sostuvo.

«Lo que puedo decir es que la Intendencia de Montevideo (IMM) siempre ha estado representada, nunca ha faltado. Allí está el compañero Mauricio Zunino, escuchando las propuestas y sumando propuestas para trabajar en pos de todas las intendencias», prosiguió.

Dijo, además, que este punto no se ha tratado «como tema de discusión política» en la interna del Partido Nacional. «Algunos compañeros han hablado de que tendría que haber más presencia de parte de la intendenta. Sabrá ella discernir si tiene que haber más presencia o no. Yo no soy quién para hablar de un colega», señaló.

«En el caso de Yamandú, tenemos muy buena relación, intercambiamos algunas propuestas. El hecho de estar los tres también en esa área metropolitana hace que haya temas que están siempre con esa visión en común», consideró. / Fuente: Telemundo

