El senador del FA compareció por la denuncia de presunto espionaje en su contra que surgió de conversaciones del ex custodio presidencial con Vertical Skies.

El senador del Frente Amplio, Mario Bergara, compareció este martes ante la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, por la denuncia de presunto espionaje hacia él y a su compañero de bancada, Charles Carrera, que surgen de los chats de la pericia al celular del ex custodio presidencial.

A la salida de la Fiscalía, Bergara indicó que “fue una muy correcta conversación”, en la que la fiscal le confirmó que se estaba tramitando por separado la parte de los chats de Astesiano sobre el pedido de Vertical Skies de elaborar fichas personales de ambos legisladores con fines extorsivos.

Fossati le consultó a Bergara si en los meses anteriores había tenido la percepción de estar siendo objeto de algún tipo de persecución o espionaje, a lo que el senador contestó que su vida transcurrió con normalidad.

Además, la fiscal le transmitió el estado de situación, las pericias que se están haciendo, los análisis de los chats que están en estudio, las comparecencias -incluida la de Astesiano- y las perspectivas de nuevas citaciones de personas vinculadas al caso, como el CEO de Vertical Skies, empresa de seguridad e investigaciones con sede en Miami, y del ex gerente general en Uruguay, que aparece en los chats de Astesiano solicitando la elaboración de las fichas personales de Bergara y Carrera.

“Para nosotros es irrelevante a través de qué empresa se procesan estas cosas. Acá, lo grave es que exista la posibilidad de que se busque con prácticas mafiosas trapos sucios de alguien a efectos de extorsionar con miras a que uno retire una denuncia penal o no ejerza el rol institucional de senador. Por lo tanto, lo grave es desde la cuestión institucional, de la calidad democrática, de las garantías que tiene que tener la población de que cada uno cumple su rol, los legisladores, el Poder Ejecutivo, la Justicia”, afirmó Bergara.

El senador frenteamplista sostuvo que este martes no se habló en Fiscalía sobre los chats de Astesiano con el presidente Luis Lacalle Pou. Bergara dijo que no le llama que la investigación tenga tres líneas (pasaportes, vínculos con policías y presunto espionaje). “Los chats son un popurrí de posibles delitos de distinta naturaleza. Me parece razonable que las cosas se investiguen cada una por su lado”, aseguró. Para Bergara, el espionaje político con fines extorsivos es un hecho de mayor gravedad, que la expedición de pasaportes con documentos falsos o el tráfico de influencias en licitaciones.

Bergara confía en que la investigación de la Fiscalía, con la colaboración del Ministerio del Interior, llegue a fondo en el tema. / Fuente: Subrayado / Foto: Alessandro Maradei