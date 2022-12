Para la compra de equipos quirúrgicos.

Sesenta mil pesos uruguayos recibió la Comisión de Apoyo al Hospital San José de parte de los clubes Central y Nacional de Montevideo tras el partido amistoso -«Copa de Campeones»- que disputaron el pasado 25 de noviembre en el Estadio Casto Martínez Laguarda.

Ambas instituciones se habían comprometido a aportar parte de la recaudación de aquel encuentro al centro asistencial, que actualmente se encuentra embarcado en un proceso de obtención de fondos para la adquisición de materiales que le permitan iniciar las cirugías traumatológicas de urgencia y emergencia.

Días antes, y tras el evento gastronómico y musical que se realizara el 12 de noviembre en la Plaza Independencia, autoridades del Hospital informaron que lo conseguido en esa actividad más dinero que la comisión tenía en caja, ya permitía comenzar la compra de equipos.

PUBLICIDAD

En primera instancia se adquirirá un motor neumático; en una etapa posterior, se comprarán fijadores de miembros inferiores y superiores, implementos utilizados para estabilizar fracturas cuando no hay posibilidad de hacerlo mediante yesos. «Para eso no tenemos fondos» había manifestado el sub director Dr. Gastón Keel.

Leé también: Hospital San José confirmó inicio de compra de equipos para realizar cirugías traumatológicas