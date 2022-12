“Hoy solo agradecemos no haber tenido que lamentar la pérdida de alguno de nuestros hijos” dijeron.

La angustiante situación se registró en la sede de la Sociedad Rural de Durazno en la fiesta de egresados del Liceo Miguel C. Rubino. Diario El Acontecer de Durazno dio cuenta de los hechos en los siguientes términos:

“Los episodios violentos registrados durante el pasado fin de semana en la Sociedad Rural de Durazno, concretamente en su sede social de Santa Bernardina, podrían haber derivado en tragedias personales. Así lo entiende un grupo de familiares de los alumnos del Liceo Miguel C. Rubino que concurrieron a la fiesta de egresados de dicha institución educativa, los mismos que no pudieron concluir los festejos a partir del desborde generado por algunos.

Estos familiares, padres y madres de los adolescentes que concluyeron su período liceal, emitieron una carta pública este fin de semana en la cual dan cuenta de la inacción policial, reclamándole en tal sentido al jefe de Policía de Durazno, Richard Marcenal.

Hechos violentos

Los padres comienzan su relato con el periplo inicial que involucra a los estudiantes en la organización de la fiesta, desde la obtención de los permisos ante AGADU, la consecución del local festivo, discoteca, entre varios ítems adicionales. Y se entiende que el permiso más importante para ello es el de la Jefatura de Policía de Durazno. “Todo fue conseguido en tiempo y forma”, se destaca.

“Hoy solo agradecemos no haber tenido que lamentar la pérdida de alguno de nuestros hijos ya que por incidentes de mafiosos que andan circulando entre todos nosotros terminaron a los tiros hacia esos ex alumnos del Liceo Miguel C. Rubino. Personas ajenas a la fiesta lo arruinaron, terminando los chicos escondidos en los baños, atrás del mostrador del salón para que una bala perdida no los tocara”.

Se agrega allí una pregunta: ¿La Jefatura de Policía de Durazno autoriza el evento y no se hace presente ni un solo efectivo en el lugar? ¿No manda personal a estar presente en la noche y así evitar la llegada de estos mafiosos? ¿Cuál es la respuesta? ¿No hay personal? ¿Por qué no va el jefe de Policía en persona si no cuenta con personal? ¿No pueden pedir apoyo a otras seccionales, inclusive de otros departamentos?

Contra el jefe



Las respuestas aún no tienen respuesta, pero las denuncias tienen detalles escabrosos y trágicos. Agrega que la mayoría de los ex alumnos lograron escapar por sitios traseros “porque por la entrada principal los hubieran dejado como un colador”, aludiendo a algún tipo de balacera generado en la zona.



Con una sede de la SRD totalmente dañada en baños, vidrios, mobiliario, estructuras, los padres se preguntan sobre las responsabilidades en caso de heridos. “Como padres queremos respuestas urgentes, es una generación que estuvo dos años sin salir en plena adolescencia producto de una pandemia y justo el día de su graduación se lo arruinan”, se acota en el texto remitido a esta redacción.

Por último, los padres cargan tintas y responsabilidades con el jefe de Policía de Durazno, Richard Marcenal. “Exigimos respuestas a ese que se hace llamar señor, sentado detrás de un escritorio, sí, al Jefe de Policía de Durazno. Es su responsabilidad que esos mafiosos no se acerquen a nuestros gurises sanos”, concluye la carta abierta. / Fuente: El Acontecer de Durazno