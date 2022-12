Nicolás Lasa aseguró que el Ejecutivo “está totalmente cuestionado en su ética” y que “se minimiza” la situación.

La información la dio a conocer Montevideo Portal. El presidente de la Junta Departamental de Montevideo, el edil frenteamplista Nicolás Lasa, publicó en su cuenta de Twitter que “los chistes sobre el pescado podrido o (Alejandro) Astesiano” le parecen “de mal gusto”, ya que “estamos hablando de una trama delictiva asqueante de un gobierno amigo del narcotráfico al que se lo enfrenta a sus mentiras y las niega una y otra vez”. “En un país serio ya habría varias remociones”, agregó.

Montevideo Portal habló con Lasa, quien dijo que “estamos asistiendo un espectáculo en donde todos los días hay una noticia nueva, en donde se construyen cientos de memes y que también eso es una forma de quitarle seriedad y entidad al asunto”.

“Más allá de las dinámicas de las redes sociales me parece que lo peor que podemos hacer es restarle importancia a este asunto”, sostuvo.

El curul del Partido Socialista expresó que está “profundamente convencido” que con los casos de Astesiano y del narcotraficante Sebastián Marset “el Gobierno está totalmente cuestionado en su ética”.

“Y ética es mucho más que ley. Va mucho más allá de la ley. Tiene que ver con los comportamientos. En estos últimos días se ha confrontado y demostrado en oportunidad de la comparecencia en el Parlamento, (que) Cancillería planteó información que no se compadece con la realidad. O sea, que engañó a los legisladores”, manifestó.

“Es una forma de ser poco respetuosos con la democracia y con los espacios que hay para controlar. El meollo de mi planteo es no tomarnos esto a la ligera y no plantearnos como que fuera una situación humorística, porque está la credibilidad del país en juego. No le hacemos un favor a la democracia si entramos en una lógica en donde todo sea objeto de humor”, dijo.

Lasa apuntó que, dado lo trascendido sobre las conversaciones entre los subsecretarios del Interior y de Relaciones Exteriores, Guillermo Maciel y Carolina Ache, hubo “una advertencia” y que aún así, “el gobierno le otorga el pasaporte un narcotraficante”, algo que “es muy difícil de justificar”.

Consultado sobre si tiene pruebas que sostengan sus declaraciones de que hay “una trama delictiva asqueante de un gobierno amigo del narcotráfico”, Lasa dijo: “Todo lo que se dijo hasta ahora y todo lo que ha salido a la luz en todos estos meses habla de que hay una trama criminal que tenía sede en Presidencia. Eso lo sostengo y lo han sostenido diversos actores”.

“Se están cometiendo delitos con sede en Presidencia de la República. Nosotros obviamente que no estamos para apurar ningún proceso, la Justicia está discutiéndolo y se tiene que tomar todo el tiempo necesario y no es para hacer juicio sumario ni mucho menos. Que se tome todo el tiempo que necesite la Justicia. No se trata de apurar ni anticipar culpables. La culpabilidad la va a determinar la Justicia. Ahora, que hay conductas que ya dañan a la política, que dañan a la imagen del Uruguay eso está sucediendo ahora, antes del fallo de Justicia”, alegó.

“Yo lo que digo es lo que se sabe en definitiva el Gobierno le concedió u pasaporte a un narcotraficante y si las pruebas en las que estoy basando mi argumento son fehacientes, esa comunicación entre Maciel y Ache demuestra que ya se sabía que era un narco muy peligroso y que de todos modos se le dio. No digo más de eso. Si esa prueba es fehaciente, el Gobierno sabía que le estaba dando un vínculo al narcotráfico”, aseveró el presidente de la Junta Departamental de Montevideo. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Twitter de Nicolás Lasa