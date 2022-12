«No hay ninguna novedad» afirmó el Dr. John Pérez.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr John Pérez, dijo este miércoles que a la fecha «no hay nada» previsto con respecto a la instalación de un Juzgado Letrado en Ciudad del Plata.

Pérez fue consultado sobre este asunto tras visitar la ciudad de Rodríguez, en donde se reinauguró el Juzgado de Paz de esa localidad, que comenzó a funcionar el Centro de Barrio.

Meses atrás, tanto Pérez como el Fiscal de Corte, Dr. Juan Gómez, visitaron en Ciudad del Plata, se reunieron con autoridades locales, actores políticos y vecinos, y coincidieron en que las características de la zona ameritan la instalación de un Juzgado Letrado y una Fiscalía. Actualmente, la ex Rincón de la Bolsa está bajo jurisdicción de Libertad. Sin embargo, el titular de la Suprema Corte señaló que a la fecha «no hay ninguna novedad.

“Para mí es una preocupación. Cuando vine a ver Ciudad del Plata me pareció que hacía falta un juzgado de Familia, un juzgado de Violencia Doméstica, un juzgado Penal. Harían falta varios juzgados porque el nivel de conflictividad es importante pero sin recursos no podemos hacer nada. A la fecha no hay nada previsto«, afirmó.