«No podemos hacernos eco de tonterías», enfatizó el ministro de Salud.

Ante el aumento de casos de estreptococo entre niños y adolescentes, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y las cátedras pediátricas de Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) emitieron un comunicado esta semana en el que exhortan a tomar recaudos, como el aislamiento, ante la aparición de síntomas y a consultar inmediatamente al médico.

Si bien el estreptococo -que causa enfermedades como escarlatina, amigdalitis o neumonía- aumenta su incidencia en esta época del año, esta vez hay más casos y, a su vez, coinciden con una alerta internacional, informó Telemundo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) en un comunicado advirtió sobre audios que se viralizaron con «información falsa» de supuestas muertes de niños como consecuencias de haber consumido agua contaminada con la bacteria estreptococo. El ministro Daniel Salinas fue consultado este miércoles sobre eso y aseguró que es «un bolazo».

«Es un bolazo, no cabe otra definición. El estreptococo es una bacteria que se transmite por estornudar o por la expectoración de la persona enferma o a través del uso de platos, cubiertos vasos de una persona que está infectada», manifestó en rueda de prensa.

A su vez, sostuvo que no hay vacuna y que la enfermedad «está desde toda la vida». «No se transmite por el agua. Estamos llegando a un extremo en un manejo irresponsable de las cadenas de WhatsApp. Esto hay que terminarlo y decir ‘hasta aquí vamos’, no podemos repetir ni hacernos eco de tonterías», remarcó.

Salinas señaló que hay «un discreto aumento» de la cantidad de casos, pero por vías naturales, no por transmisión hídrica. «Cuando vi este disparate se lo pase al directorio de OSE para que tuviera conocimiento», concluyó.

La divulgación de información falsa es «una conducta ilegítima»

«Es el deber de la Administración comunicar a la población que la información difundida es absolutamente falsa», indicó en un comunicado la OSE.

Además, señalaron que la divulgación pública de información falsa con relación a la calidad del agua constituye «no solo un acto irresponsable» que puede inducir a la población a recurrir «a fuentes de agua no controladas», sino además «una conducta ilegítima».

En el comunicado agregaron que la Administración iniciará acciones tendientes a reclamar la responsabilidad de quienes realizas esas falsas afirmaciones «de manera negligente o intencional». / Fuente: Telemundo