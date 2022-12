Se prevé hacerlo «por debajo de la inflación».

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó en el programa Arriba Gente de canal 10 que las tarifas de Antel se ajustarán en enero próximo, y prevé hacerlo “por debajo de la inflación”, señaló.

El jerarca destacó que “hace dos años” que la tarifa de la empresa se mantiene, y fundamentó que “en un mundo y un país inflacionario, lógicamente hay que adecuar la tarifa a los costos”. “Evidentemente vamos a tener que hacer una puesta al día”, afirmó.

Gurméndez dijo que el porcentaje del aumento aún no está definido, pero indicó que Antel tiene que ser “más competitivo”. “Uno no puede poner cualquier precio, aspiramos que sea por debajo de la inflación de un año, cuando en realidad no aumentamos la tarifa por dos años”, insistió.

Para 2023 la empresa alcanzará una inversión superior a US$ 150 millones, y prevé como uno de sus objetivos que para ese año los hogares de todo el Uruguay estén cubiertos con fibra óptica, añadió su presidente. / Fuente: Subrayado / Foto: Gastón Britos / FocoUy