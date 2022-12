«El Frente Amplio nunca se terminó de acomodar en el rol de oposición«, denunció el secretario de la Presidencia.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hizo un análisis de la situación política a partir de los casos Astesiano y Marset y afirmó que el gobierno sufre una embestida de la oposición.

«Más allá de interpretaciones que algunos puedan hacer con muchísima intención, estamos generando en todo esto todo un proceso de una oposición realmente destructiva«, denunció.

«Algunos tienen que hacerse cargo de algunas situaciones. Hoy no tenemos TLC con Estados Unidos porque en su momento el Frente Amplio no lo quiso cuando Estados Unidos lo ofreció, hoy estamos en un gobierno saliendo de la pandemia con indicadores positivos que no tienen otros países de América que nos reconocen en el mundo y estamos enmarcados en una discusión que en realidad tiene mucho de lo cotidiano, del microclima, una cosa es si hay delitos o irregularidades y en este caso quien lo va a determinar no es ni el gobierno, pero tampoco es el Frente Amplio, es la Justicia», agregó Delgado.

En ese sentido, llamó a «terminar de juzgar antes de que la Justicia juzgue». «Una vez que la juzgue la Justicia el gobierno sabrá lo que tiene que hacer», aseveró.

«Hay una embestida política, lo que pasa es que cada uno tiene que ver qué rol le toca. Yo cuando fui oposición no me sentía cómodo que está teniendo el Frente Amplio hoy (…) cuidé siempre las formas y las acciones judiciales», subrayó Delgado. / Fuente: Subrayado